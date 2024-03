Bologna, Saelemaekers: 'A Thiago Motta non piace quando mi butto'

Il Bologna espugna il Gewiss Stadium e lancia un messaggio: la Champions League non è un sogno irrealizzabile. Il 2-1 in rimonta in casa dell'Atalanta alimenta le speranze della squadra di Thiago Motta, quarta in classifica con 51 punti conquistati dopo 27 giornate, +4 sulla Roma quinta e +5 proprio sulla Dea sesta.



Joshua Zirkzee e Lewis Ferguson hanno firmato la rimonta dopo l'iniziale vantaggio di Ademola Lookman, ma tra i protagonisti del successo degli emiliani c'è Alexis Saelemaekers, che con il suo ingresso ha cambiato la partita e conquistato il rigore del pareggio.



Al termine della partita, Saelemaekers ha parlato a DAZN: "Sapevamo che l'Atalanta è una grande squadra che sa giocare anche bene a calcio, siamo venuti con la mentalità giusta per prenderci questi tre punti fondamentali".



ENTRA SEMPRE BENE - "Quando non giochi devi far vedere al mister di avere la capacità di essere titolare e dare tutto quando entri in campo. Al mister non piace quando mi butto in terra e fa lo stesso anche in partita ma lo faccio per la squadra ed è servito per portare a casa la vittoria".



L'ESULTANZA CON ZIRKZEE - "Non c'entra con il basket, ma con una passione in comune che abbiamo fuori dal campo".



CREDETE ALLA CHAMPIONS LEAGUE? - "Sapere che siamo lì è importante. Dobbiamo pensare partita dopo partita e alla fine della stagione vedremo dove saremo".