Bologna-Shakhtar Donetsk: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Simone Gervasio

Iltorna indopo un'attesa lunga 60 anni: al Dall'Ara arriva loAnche i rossoblù guidati da Vincenzo Italiano fanno il loro esordio nella nuova edizione della massima competizione europea, ospitando gli ucraini nella prima giornata dell'annata 2024/25.Avvio di stagione complicato per gli emiliani, a caccia della prima vittoria stagionale dopo i tre pareggi (Udinese, Empoli e Como) e la sconfitta rimediati in Serie A (Napoli). Altalenante il cammino dello Shakhtar, tre vittorie e due sconfitte in campionato.La nuova formula non prevede la fase a gironi con le classiche partite di andata e ritorno, ma una fase campionato a singolo girone con 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta.

Il Bologna, dopo lo Shakhtar, affronterà ile l'in trasferta, ile ilin casa, avrà la doppia trasferta a Lisbona controintermezzata dalla sfida casalinga con ilTutte le informazioni su Bologna-Shakhtar Donetsk: