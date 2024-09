Eurorivale Bologna: lo Shakhtar fa cinquina, tripletta di Bondarenko

AFP via Getty Images

Lo Shakhtar Donetsk vince 5-2 in casa contro il Karpaty Lviv nella quinta giornata del campionato ucraino. Zubkov sblocca il risultato per i padroni di casa al 21', ma quattro minuti dopo Pidlepenets pareggia i conti.A questo punto si scatena l'attaccante Artem Bondarenko (classe 2000), autore di una tripletta personale al 29', 39' e 65' intervallata da una rete segnata da Sikan. Poi a sette minuti dal novantesimo gli ospiti vanno in gol con Chachua, che fissa il risultato sul 5-2 finale.Lo Shakhtar sale a quota 9 punti in classifica, frutto di altre due vittorie contro Vorskla (5-0) e Livyi Bereg (1-0) e di altrettante sconfitte con Polissya Zhytomyr (0-1) e Oleksandriya (3-4) capolista con 13 punti.

