Bologna, si ferma Cambiaghi: quanto sta fuori e cosa può succedere sul mercato

43 minuti fa



"Gli esami cui è stato sottoposto Nicolò Cambiaghi hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro; le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni”.



Questo il comunicato del Bologna sulle condizioni dell'attaccante esterno che ha rimediato un infortunio alla prima giornata di campionato contro l'Udinese. Le condizioni dovranno essere valutate attentamente perché non si possono escludere lesioni, Cambiaghi è in bilico tra giorni e settimane di stop; in quest'ultimo caso Sartori e Di Vaio potrebbero essere costretti a intervenire nuovamente sul mercato, con Ngonge che potrebbe essere una pista valida dato che il Napoli ha appena preso Neres.