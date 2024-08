Getty Images

Bologna, Italiano: "Persi due punti, ma ho un motivo di conforto"

22 minuti fa



Al termine della gara del suo Bologna contro l'Udinese, Vincenzo Italiano, tecnico rossoblù all'esordio ufficiale al Dall'Ara, ha parlato a Dazn. 1-1 il risultato finale figlio delle reti di Orsolini su rigore e Giannetti.



"Non siamo riusciti a conquistare la palla in quel minuto, prima abbiamo concesso il rigore e siamo stati bravi con Skorupski a neutralizzarlo. Quando le partite rimangono aperte in Serie A le paghi. Perdiamo due punti importanti per strada però conditi da una prestazione ottima dei ragazzi alla prima di campionato. Questo spirito mi conforta per il tipo di partita che abbiamo fatto".