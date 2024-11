Bologna, Skorupski salta la Lazio: è fuori dai convocati. La decisione di Italiano su Erlic e Lykogiannis

Getty Images

. Il portiere polacco non fa parte della lista dei convocati, pubblicata dal club emiliano, e non sarà a disposizione dell’allenatorein vista della trasferta in programma all’Olimpico domani sera, per la gara valida per la tredicesima giornata diCome annunciato dal Bologna, Lukasz Skorupski non è disponibile per la sfida contro la Lazio a causa di una sindrome influenzale. Il portiere non è partito per Roma e non scenderà in campo.Non solo brutte notizie per Vincenzo Italiano. L’allenatore del Bologna recupera Erlic e Lykogiannis. Il difensore croato è stato regolamente convocato, così come il greco, che era in dubbio ma che ha recuperato.

Di seguito la lista dei convocati del Bologna di Vincenzo Italiano in vista del match contro la Lazio di Marco Baroni: Bagnolini, Pessina, Ravaglia, Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski, Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Odgaard, Orsolini.