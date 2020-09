Il Bologna vuole Vladyslav Supryaga, che a sua volta vuole approdare alla squadra allenata da Sinisa Mihajlovic, ma entrambi devono fare i conti con la Dynamo Kiev. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante ucraino è stato sponsorizzato dal ct della nazionale Andrij Schevchenko al suo amico ed ex compagno di squadra Paolo Maldini per il Milan.



Il ragazzo ha già fatto sapere tramite i suoi procuratori Sasha Iakovenko e Leonardo Limatola di essere felice di sbarcare al Bologna e di poter giocare nel campionato italiano. Sullo sfondo per i rossoblù resta il nome di Stephan El Shaarawy. ​In uscita il portiere Sarr passa dal Fano all'Ascoli sempre in prestito.