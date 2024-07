Bologna, tre idee per il dopo Calafiori: presto un nuovo summit per Rugani

MATS HUMMELS

Esperienza da vendere, soprattutto in campo internazionale, e una leadership naturale che è stata riaffermata nella fantastica ultima stagione disputata coi colori del Borussia Dortmund. Il calciatore tedesco è svincolato ormai da una ventina di giorni ma non ha ancora preso una decisione sulla sua prossima destinazione. L’idea di partenza è di restare in Europa e possibilmente di non allontanarsi troppo dalla sua Monaco di Baviera per questione familiari. Il Bologna offre un contratto annuale, con opzione per un’altra stagione, a 3 milioni.