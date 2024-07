Calafiori-Arsenal, trattativa sbloccata col Bologna: chiusura vicina, le cifre

L'Arsenal e il Bologna sono in contatto da giorni per sistemare gli aspetti finali del trasferimento di Riccardo Calafiori in Inghilterra. Nelle ultime ore l'affare ha avuto una significata accelerata dopo che il difensore classe 2002 è rientrato dalle vacanze. L'accordo tra club era già stato raggiunto da tempo, prima che Calafiori andasse in ferie era stata trovata anche l'intesa verbale tra il giocatore e l'Arsenal e ora che è rientrato è tutto pronto per le firme. Mancano solo dettagli burocratici da sistemare, poi Calafiori sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Arsenal.

. I bianconeri infatti sono stati in corsa per Calafiori fino all'inserimento dei Gunners che con una super proposta hanno fatto saltare il banco: il difensore era una richiesta esplicita di Motta che avrebbe voluto allenarlo di nuovo a Torino dopo averci lavorato insieme a Bologna. Quando la Juve ha capito che Calafiori era ormai irraggiungibile, Giuntoli ha spostato il mirino su Juan Cabal del Verona anticipando l'Inter che stava trattando il colombiano.

QUANTO GUADAGNA CALAFIORI ALL'ARSENAL - Calafiori con l'Arsenal firmerà un contratto di cinque anni con scadenza prevista per giugno 2029, il giocatore percepirà un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Chi è vicino al giocatore assicura che il classe 2002 è entusiasta di iniziare la sua seconda esperienza all'estero dopo quella in Svizzera al Basilea, Calafiori è cresciuto nel settore giovanile della Roma e in Serie A ha giocato anche con la maglia del Genoa. Ora si prepara all'avventura in Premier League, l'Arsenal è a un passo.