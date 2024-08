Bologna-Udinese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(domenica 18 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:30) è una gara valevole per laNuovi allenatori per entrambe le squadre: Vincenzo Italiano da una parte, dall'altra parte il tedesco di origini croate Kosta Runjaic. Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi, assistita da Mastrodonato e Palermo con Pairetto quarto ufficiale, Serra e Mariani al Var.Partita: Bologna-Udinese.Data: domenica 18 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:30.Canale TV: Dazn.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Bologna-Udinese su Dazn

GUARDA SU DAZN

Streaming: Dazn.- Bologna-Udinese viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Luca Farina, con commento tecnico di Alessandro Budel.- Il Bologna non può contare sugli infortunati Holm, Lucumì, El Azzouzi e Urbanski oltre al lungodegente Ferguson.

Dall'altra parte sono indisponibili Kristensen e Pizarro, Alexis Sanchez parte dalla panchina. Dove dovrebbe accomodarsi pure Samardzic, in svantaggio nel ballottaggio con Brenner.(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.(3-4-2-1): Okoye; Nehuen Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaic.