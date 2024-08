Getty Images

Come comincerà la sua prima stagione da Champions League? Come impatterà sulla Serie A con il suo calcio? Due domande che troveranno risposta in, una delle due partite delle 18:30 della prima domenica di campionato 2024/25.Niente esordio da titolare per il nuovo attaccante rossoblù Dallinga, arrivato dal Tolosa: gioca, che ha sei mesi di calcio italiano in più essendo arrivato in inverno.la spuntano su Cambiaghi, Lykogiannis su Miranda per quel che riguarda le corsie esterne di attacco e difesa. Senza Samardzic, prossimo al passaggio all'Atalanta, accanto a Thauvin giocanell'Udinese, con Lucca centravanti.

: Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Fabbian, Orsolini; Castro. All. Italiano.: Okoye; Nehuen Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaic.