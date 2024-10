Bologna, ufficiale: Ferguson in gruppo sei mesi dopo l'infortunio. Punta la convocazione già col Milan

Getty Images

Una buona notizia per ildi Vincenzo Italiano dopo il frustrante 2-2 di Genova in campionato e la sconfitta per 2-0 rimediata in casa dell'Aston Villa in Champions League: Lewis Ferguson è tornato ad allenarsi in gruppo."A due giorni dalla partita con il Milan, i rossoblù hanno svolto una partitella a campo ridotto e lavoro tattico.Seduta differenziata per Martin Erlic e Michel Aebischer, terapie per Oussama El Azzouzi". Con queste righe sui propri canali ufficiali, i rossobòù hanno confermato che lo scozzese, centrale nel raggiungimento della storica qualificazione alla Champions nella scorsa stagione con Thiago Motta in panchina, è ormai prossimo al rientro in campo.

E' naturalmente, cosa che accadrà nel mese di novembre, madi Paulo Fonseca. Allenarsi in gruppo, del resto, vuol dire lavorare ad intensità pari a quella dei compagni. La lista ufficiale verrà diramata come di consueto nella giornata di vigilia.- Ferguson ha accusato, prima della 33esima giornata di campionato 2023/24,, che gli ha precluso la possibilità di partecipare agli Europei con la propria nazionale. Ha saltato le ultime sei partite di campionato e le prime otto di questo, con quella contro il Milan che potrebbe essere la nona in caso di mancata convocazione. Sei mesi lunghissimi, che comunque vada stanno finalmente giungendo al termine.