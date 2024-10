Il Bologna non sa vincere, ma la colpa non è solo di Italiano: l'operato di Sartori per una volta è stato zoppicante

Getty Images

Una partita vinta su undici gare ufficiali. Il piatto del Bologna piange e piange anche quello di Vincenzo Italiano, tecnico chiamato a cogliere la scomoda eredità di Thiago Motta.. Italiano in questo momento ha perso alcune chance in campionato, probabilmente non ha ancora trovato la quadra del suo Bologna - che spesso cala dopo un’ora di gioco - ma in Champions è stato mandato in battaglia con un fucile a tappi. E il deficit di qualità di un gruppo uscito notevolmente indebolito dal mercato si paga, specie ad alto livello.

Fin qui la Champions del Bologna è stata poco più di una gita enogastronomica, con la sensazione degli imbucati a una festa. Di fatto, giocano parecchie delle riserve della passata stagione, un’occasione persa con lo Shakhtar (ma pure un rigore sbagliato in avvio dagli ucraini), sconfitta con applausi a Liverpool, k.o. con molti meno applausi contro l’Aston Villa. Che resta più forte e non di poco, ma una volta subito l’1-0 il Bologna si è squagliato e non ha reagito dopo un primo tempo ordinato e poco più, con due buone chance fallite da Dallinga. E’ il frutto di ciò che il club ha voluto fare in estate: decidere di non investire nell’anno della Champions, accontentarsi, forse anche riposizionarsi vivendo la qualificazione alla massima competizione europea come una cometa. C’è, è bella, è lì, ma non ripasserà per i prossimi 60 anni. E va bene non farsi prendere la mano dalle coppe e non fare il passo più lungo della gamba, ma neanche chiudere il mercato in attivo nell’anno in cui proprio la Champions fa impennare il fatturato della società verso record storici.. Anzi, per ora, un vero e proprio flop.

Al netto della sfortuna occorsa a Cambiaghi, l’unico vero sorriso di questo inizio di stagione rossoblù è la crescita di Castro, arrivato a gennaio, da sommare all’affidabilità generale di Beukema-Lucumi (ma quando ne manca uno è un disastro) e dello stacanovista Freuler, oltre a qualche sprazzo di Ndoye.a sinistra Miranda per ora ha deluso e sta giocando spesso Lykogiannis (terzo terzino sinistro lo scorso anno), a destra c’è quasi sempre Posch perché Holm finora non ha convinto, in mezzo con l’assenza di Aebischer - e quella perdurante di Ferguson - non stanno arrivando grandi risposte e Orsolini continua ad essere molto alterno.Tutti problemi e carenze qualitative a cui Italiano deve fare fronte in un momento in cui la stagione non aspetta più: si gioca ogni tre giorni, il Bologna è in ritardo su tutte le tabelle di marcia e ha buttato nel bidone dell’umido un calendario che - almeno in Italia - gli ha fornito un avvio morbido, con solo Napoli (pre acquisti di Lukaku e Mc Tominay) e Atalanta come big in otto turni. In campionato, l'ultima recita è stato un doppio vantaggio sprecato contro un Genoa più che dimezzato dalle assenze e in sfiducia.

Per questo, almeno in Italia, la litania di Italiano sul “ci è girata male” deve finire, perché può anche essere successo in qualche occasione (nemmeno troppe, a dirla tutta) ma la cultura dell’alibi non fa bene a un gruppo che negli ultimi due anni con Motta aveva cancellato quel termine dal suo vocabolario. Il Bologna ora deve cominciare a macinare punti, non tanto per la panchina di Italiano - è ancora salda, a patto di invertire la rotta nelle prossime gare - quanto per evitare di entrare in un gorgo decisamente pericoloso e in una spirale di sfiducia e sconfitte, o quantomeno mancate vittorie.