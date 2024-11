Bologna-Venezia LIVE le formazioni ufficiali: fuori Orsolini, Oristanio con Pohjanpalo

Getty Images

Si giocherà allo stadio Dall’Ara di BolognaI rossoblù hanno perso le ultime due partite con i veneti che, sul campo della squadra di, hanno segnato più di un gol soltanto una volta in tutte le 13 trasferte, correva l’anno 1943. Orsolini e compagni sono reduci dal ko interno colin, una sconfitta che li ha lasciati al quartultimo posto della classifica europea, e da quello esterno in Serie A sul campo della. La squadra dinon vive un momento migliore:. In Champions Italiano ha tirato il collo a Ferguson e Ndoye, entrambi al rientro, e difficilmente partiranno dal primo minuto. Per i padroni di casa, assente Pobega, squalificato, riposo previsto per Ferguson e Ndoye, probabile il rientro di Odgaard. Nel Venezia conferme per l’undici che ha giocato contro il Lecce.

Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Karlsson; Castro.ItalianoStankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Haps; Busio, Oristanio, Pohjanpalo.Di Francesco