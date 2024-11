Bologna-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Dopo la delusione di Champions contro il Lilledove deve riscattare il k.o. sul campo della Lazio. Poco margine di errore per i rossoblù di Italiano, ospitando il fanalino di coda Venezia ma ne hanno ancora meno i lagunari,arrivato al termine di una gara dominata. Di Francesco fa gli scongiuri: il Dall’Ara già una volta, a Verona, provocò un suo esonero.

: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro.: Italiano.: Stankovic; Izdes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Haps; Busio, Oristanio; Pohjanpalo.: Di Francesco.ULTIME DAI CAMPI - In Champions Italiano ha tirato il collo a Ferguson e Ndoye, entrambi al rientro, e difficilmente partiranno dal primo minuto. Assente Pobega, squalificato, in mediana si potrebbe rivedere Moro così come è probabile il ritorno al 4-2-3-1 con Odgaard in mezzo. Rotazioni anche in difesa: si rivedrà De Silvestri, probabile che possa rifiatare uno tra Beukema e Lucumi, con uno tra Casale ed Erlic titolari. Nel Venezia Di Francesco pensa di riconfermare l’undici che ha dominato - e perso - contro il Lecce: l’unico dubbio riguarda Zampano, operato ad una mano in settimana. Se non dovesse farcela, spazio ad Haps a sinistra.

La sfida fra Bologna e Venezia sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. La partita è visibile anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e sul 251 di Sky Sport Calcio.DOVE VEDERE BOLOGNA-VENEZIA IN STREAMING - Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita sarà visibile anche su SkyGo (basterà scaricare l’app sui propri dispositivi mobili o sul proprio pc, avendo attivo l’abbonamento al pacchetto Sky Sport o Sky Sport Calcio) e su Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Per Dazn Alberto Santi e Fabio Bazzani. Per Sky Riccardo Gentile e Blerim Dzemaili.