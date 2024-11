Venezia-Lecce LIVE dalle 20.45

Getty Images

La 13a giornata di Serie A si chiude con il posticipo di stasera tra Venezia e Lecce. Uno scontro diretto per la salvezza con una novità sulla panchina degli ospiti:; il ritorno dell'allenatore in Serie A dopo due anni, l'ultima esperienza è stata sulla panchina della Sampdoria con l'esonero a ottobre 2022.- Il Venezia di Eusebio Di Francesco è ultimo con 8 punti nelle prime 12 giornate, arriva da due sconfitte consecutive contro Parma e Inter;da quando è iniziato il campionato, in generale le uniche due vittorie sono arrivate contro Udinese e Genoa.

- Come detto il Lecce ha esonerato Luca Gotti durante la sosta e ha preso Giampaolo per provare a conquistare la salvezza;nell'ultima partita prima della sosta per le nazionali. I giallorossi si presentano a Venezia con un punto in più degli avversari, e tre sconfitte nelle ultime cinque partite.