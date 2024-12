Bologna-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ildicon il vento in poppa, ilche cerca punti per un po’ di serenità nei giorni in cui si sta cercando di arrivare alla fumata bianca per il passaggio del club agli americani della Presidio Investors.Zanetti dopo la vittoria salva-panchina di Parma e il k.o. contro il Milan spera di conquistare punti in un Dall’Ara che tradizionalmente gli porta fortuna, ma contro ci sarà una delle squadre più in forma del campionato: il Bologna, cinque vittorie e un pareggio negli ultimi sette turni e una rincorsa ormai completata verso le posizioni dell’Europa che conta, a cui Italiano vuole dare ulteriore slancio.

Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All.: Italiano

Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belayhane, Duda, Lazovic; Suslov, Kastanos; Tengstedt. All.: ZanettiItaliano ha recuperato anche Ndoye, tornato in gruppo a dieci giorni dalla distorsione alla caviglia rimediata contro la Fiorentina. Lo svizzero sarà convocato ma potrebbe partire dalla panchina: possibile che contro il Verona si riveda Orsolini dal primo minuto, con Dominguez sull’altra fascia ancora preferito a Iling-Junior e Karlsson. In alternativa, Odgaard può essere spostato sulla fascia sinistra, con Ferguson al centro sulla linea dei trequartisti. Dubbi anche sui terzini: Holm in vantaggio su Posch e De Silvestri, Miranda su Lykogiannis. Nel Verona da valutare le condizioni di Dawidowicz e Sarr, di rientro dai rispettivi acciacchi muscolari. Il polacco potrebbe giocare nel terzetto difensivo al posto di uno tra Ghilardi e Daniliuc, mentre in avanti dopo l’infortunio di Harroui spazio a Suslov e Kastanos alle spalle della prima punta, con Tengstedt che dovrebbe tornare titolare.

La sfida fra Bologna e Verona sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.La gara sarà trasmessa in diretta anche su SkySport Calcio e Sky Sport 251.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La gara sarà visibile in streaming anche su SkyGo e Now.

Per Dazn Dario Mastroianni e Fabio Bazzani, per Sky Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi