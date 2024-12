Bologna-Verona LIVE dalle 20.45

Getty Images

Bologna-Lecce è la partita che chiude il 18° turno di Serie A. Al D'Allara si sfidano due squadre dagli obiettivi opposti: i rossoblù stanno lottando per un posto in Europa e - con due partite in meno - sono settimi a -4 punti dalla Juventus che nell'ultima giornata ha pareggiato con la Fiorentina. Dall'altra parte c'è un Verona piazzato in bassa classifica a +1 sulla zona retrocessione. La squadra di Italiano arriva da due vittorie consecutive e in generale, considerando tutte le competizioni, non perde dalla sfida di Champions di fine novembre contro il Lille; i gialloblù non hanno ancora mai pareggiato in campionato, e hanno perso cinque delle ultime sei partite giocate: l'unico successo è il 3-2 in casa del Parma.

