Il mercato del Bologna si è aperto con l’arrivo dal Villarreal di Roberto Soriano e Nicola Sansone, due giocatori che sulla carta potrebbero essere fondamentali per la salvezza dei rossoblù a fine stagione. Il loro nome parla per loro e anche se ultimamente hanno trovato poco spazio, la voglia di riscatto potrebbe fare la differenza in una squadra che fino ad oggi non ha trovato le motivazioni per fare bene in campionato.



Confermato Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna nonostante i soli 13 punti collezionati nel girone di andata, questo mercato è il più importante che il Bologna abbia affrontato negli ultimi anni: sbagliare non è ammesso e allo stesso tempo è urgente che arrivino presto altri tre o quattro giocatori titolari, affinché possano allenarsi fin da subito con la squadra. Per questo, l’arrivo di Soriano e Sansone nella prima settimana di gennaio è utile per far sì che possano trovare subito spazio in campionato contro la Spal e perché no, subito in Coppa Italia contro la Juventus sabato prossimo. Se da una parte Soriano è il centrocampista offensivo che mancava al Bologna, dall’altra parte Sansone è un esterno capace di adattarsi a ricoprire il ruolo di seconda punta. Inzaghi cambierà modulo passando al 4-3-3 o rimarrà fisso sulle sue idee e vedremo l’ex Sassuolo agire dietro Santander? C’è tanta curiosità per vedere all’opera i due giocatori ma allo stesso tempo il pensiero va al girone di ritorno e a quanto saranno decisivi un atteggiamento e un gioco completamente opposti alla prima parte di stagione.



ll mercato continua alla ricerca di un difensore centrale e di un esterno di centrocampo, senza dimenticare le possibili e probabili cessioni di alcuni giocatori presenti in rosa. Per il direttore sportivo Riccardo Bigon questo è un mercato da dentro o fuori: fallire vorrebbe dire retrocessione. E salvarsi è l’unica cosa che si chiede ora a questa squadra. L'unica cosa che conta.