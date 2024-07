Getty Images

Bonaventura, quattro club lo vogliono a zero: c'è anche il grande ritorno all'Atalanta

40 minuti fa



Giacomo Bonaventura è ufficialmente svincolato. Il centrocampista italiano ha lasciato la Fiorentina al 30 giugno 2024 al termine del suo contratto e oggi è uno dei pezzi pregiati per il mercato della nostra Serie A. Da tempo su di lui si è mosso il Monza di Adriano Galliani che vorrebbe regalarsi un super colpo di grande esperienza e personalità, ma i brianzoli non sono soli.



Oltre al Monza si sono mosse da tempo le due neopromosse Como e Parma che sono alla ricerca di un grandissimo colpo "da Serie A" che possa garantire qualità sulla trequarti e in mezzo al campo. C'è però un ultimo club che sta ragionando su Bonaventura ed è l'Atalanta che per il grande ritorno in Champions League vorrebbe aggiungere esperienza nel roster di Gasperini.