YAGIZ GURTUG

Bonucci: "Juventus? Momento complicato, ma con Motta e Giuntoli il futuro è roseo"

25 minuti fa



Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, ha parlato ai media presenti alla finale del Mondiale della Kings League. Queste le dichiarazioni del capitano della formazione azzurra.



CHI SCEGLI? - "Allegri-De Zerbi? Allegri. De Rossi-Sarri? Sarri. Inzaghi-Mourinho? Inzaghi. Ancelotti-Guardiola? Questa è difficilissima, dico Guardiola".



ESPERIENZA IN KINGS LEAGUE - "Mi sono divertito moltissimo, è stata un'esperienza entusiasmante che ha risvegliato in me emozioni che non vivevo da tanto tempo. È un calcio completamente diverso rispetto a quello che ero abituato a giocare, ma sono convinto che avrà un grande futuro. Sugli spalti ho visto tanti giovani, questo è l'elemento che farà la differenza".



JUVENTUS NEL DERBY - "La Juve sta attraversando un momento complicato, ce lo dicono i risultati. Io però sono altrettanto convinto che vedremo un futuro roseo con Thiago Motta, Giuntoli e la squadra, perché c'è un percorso da fare che non dà risposte nell'immediato ma le darà in futuro".