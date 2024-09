Borussia Dortmund-Celtic Glasgow: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Borussia Dortmund-Celtic Glasgow

Data: martedì 1 ottobre

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport 257

Streaming: Sky Go, NOW

Seconda giornata della League Phase di Champions League: dopo aver battuto il Club Brugge in trasferta per 0-3, ilsi esibisce per la prima volta in stagione in Europa davanti al muro giallo. L'avversario è il, che è partito con un roboante 5-1 allo Slovan Bratislava. Chi vince fa un bel salto in classifica, opportunità di portarsi a 6 punti, punteggio pieno, e guardare con ottimismo alle altre sei gare.- La gara tra Borussia Dortmund e Celtic Glasgow sarà visibile in diretta tv in abbonamento su Sky, canale 257. In alternativa, c'è la diretta streaming con il servizio di Sky Go oppure NOW.

- Sky ha comunicato che la telecronaca della gara tra Borussia Dortmund e Celtic Glasgow sarà affidata a Pietro Nicolodi, con Dario Massara su Diretta Gol.: Kobel; Couto, Anton, Schlotterbeck, Ryerson; Emre Can, Gross; Gittens, Brandt, Adeyemi; Guirassy.: Schmeichel, Johnston, Trusty, Scales, Taylor, McGregor, Bernardo, Engels, Kuhn, Maeda, Kyogo.