Borussia Dortmund, Hummels dice addio: i retroscena della scelta e il futuro

Era nell'aria, ora è ufficiale.Il difensore è stato protagonista di una grande stagione, culminata nella finale di, è stato escluso dalle scelte del ctper gli Europei e ora torna sul mercato.Niente ritiro, il 35enne ex Bayerne, secondo Bild, ha estimatori anche in Italia.necessitano di rinforzarsi in difesa e un pensierino al leader tedesco potrebbero farlo.Hummels intanto ha scelto queste parole per congedarsi dai suoi tifosi: "Cari tifosi, la mia permanenza in giallonero sta ormai giungendo al termine, dopo complessivamente oltre 13 anni.Questo club con i suoi tifosi è qualcosa di molto speciale. Vorrei ringraziare tutti i dipendenti che fanno un ottimo lavoro per questo club e ovviamente tutti gli allenatori e i compagni di squadra con cui ho potuto lavorare qui.

In pochi giorni, il Borussia Dortmund ha perso tre suoi cardini: il capitano, il leadere l'allenatore. Le indiscrezioni dalla Germania parlano di, ditra tecnico e difensore anche prima della finale con il Real Madrid.. E il Borussia ha scelto:Terzic infatti ha lasciato la guida del club in queste ore e, al suo posto, dovrebbe sedersi