Borussia Dortmund, Sahin esonerato: al suo posto l'ex Reggina Tullberg. Quando Foti disse: "Me ne ha combinate di ogni..."

Simone Gervasio

Svolta in casa Borussia Dortmund. I tedeschi hanno esonerato l'allenatore Nuri Sahin. In mattinata, dopo la sconfitta in casa del Bologna, il Bvb ha deciso di cambiare. Contro il Werder Brema, nella prossima giornata di Bundesliga, la squadra sarà affidata a Mike Tullberg, allenatore dell’U19.“Il Borussia Dortmund ha deciso che Mike Tullberg assumerà il ruolo di allenatore contro l’SV Werder Bremen sabato prossimo. Il 39enne è l’allenatore dell’U19 del BVB dal 2020 e in precedenza ha allenato l’U23 del BVB per un anno”.

Ancora da comprendere seresterà alla guida dei gialloneri per tutta la restante parte della stagione o se il club si affiderà a un nuovo mister. Nelle scorse ore diversi media tedeschi hanno parlato di un contatto, ex allenatore delche ha lasciato il ruolo solo poche settimane fa a Ruben Amorim.Tullberg ha anche dei trascurabili trascorsi in Italia. A fine agosto 2007, in sostituzione di Roland, lagli fece firmare un contratto quadriennale. Arrivò in Calabria insieme al difensore connazionale Krisma la sua avventura fu disastrosa. Dopo l'esordio in Serie A alla seconda giornata di campionato (il 3 settembre 2007), registrò altre quattro scialbe presenze prima di essere ceduto. Di lui, a Reggina Tv, il patrondisse: