Milan, Samardzic può essere il colpo a sorpresa per il centrocampo: le ultime

NON SOLO IL MILAN

A certe condizioni, Samardzic può diventare tuttavia un'opportunità interessante anche per quegli altri club che negli ultimi giorni hanno provato a sondare questa pista. Come raccontato proprio sulle pagine di calciomercato.com, per esempio il Fenerbahce allenato da José Mourinho è una delle società che ha iniziato a raccogliere informazioni in merito, così come la Lazio nei giorni immediatamente successivi alla partenza di Luis Alberto. Sondaggi che al momento non hanno prodotto passi concreti in avanti. Tra le eventualità da non scartare invece in vista del mese di agosto, tradizionalmente noto per le operazioni che possono tramutarsi in occasioni da cogliere, non va scartata quella che porta all'Atalanta, nel caso in cui raggiungesse un'intesa con la Juventus per la cessione di Teun Koopmeiners.