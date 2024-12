Bove si opera: verrà impiantato un defibrillatore removibile e sarà dimesso entro sabato

ha deciso e ha scelto di intraprendere la via. Nella giornata di domani, martedì 10 dicembre, al centrocampista dellache ormai oltre una settimana fa subì in campo un arresto cardiaco duranta la gara contro l'Inter che ha lasciato con il fiato sospeso il calcio italiano,. Non sarà un intervento definitivo e per questo sono ancora aperte tutte le possibili ipotesi per il suo futuro calcistico.

L'intervento che subirà Bove, riporta l'Ansa, consta. Da protocollo Ospedaliero per poter essere dimesso serve questo intervento, ma il giocatore potrà ancora approfondire quanto successogli prima di prendere una decisione definitiva.Se tutto andrà per il meglio,. Una volta uscito, con i risultati degli esami e delle analisi già sostenuti all'interno del presidio ospedaliero, potrà decidere, in accordo coi medici,Solo dopo potrà quindi decidere se mantenere o rimuovere il mini-defibrillatore interno.

- Va ricordato che, in caso di permanenza del defibrillatore interno, non sarà possibile per lui ottenere l'autorizzazione e l'idoneità per poter scendere in campo in un torneo agonistico Figc. In caso fosse possibile rimuoverlo, ovviamente una volta capita l'origine del problema e una volta risolto lo stesso, l'idoneità potrebbe essere di nuovo concessa.