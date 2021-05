ha legato il suo nome all’Inter: da calciatore prima e da dirigente del Triplete poi. In nerazzurro ha giocato una finale di coppa Uefa e segnato 25 gol in 69 partite prima di mettersi giacca e cravatta e conquistare nell’ordine: 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe, una Champions e una Coppa del Mondo per club. Molti di questo al fianco diMa l’ex attaccante ha anche un passato fugace alla Roma. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport."La mia casa è stata Milano dove tra campo e scrivania sono rimasto 30 anni, ma mi sarebbe piaciuto arrivarci prima. Da calciatore è vero ho girato tanto. Per indole lavorativa io sono uno fedele solo che le vicissitudini della vita e la voglia di giocare di più ti portano a fare alcune scelte a malincuore"."No, l’emozione più grande è stata vestire per la prima volta la maglia dell’Inter. Poi ne ho avute altre come la coppa Uefa a Parma che non si vince tutti i giorni. Sicuramente ricordo con grande piacere lo scudetto con la Sampdoria"."Non è che si vedeva, era lampante! Solo un cieco poteva non accorgersene. Restavamo spesso io, Giannini e Francesco a battere le punizioni sopra la barriera dopo l’allenamento. Lui aveva 18 anni, era timido e parlava poco ma la battuta pronta già ce l’aveva. Ti spiazzava con la sua sincerità, proprio come adesso. Sul campo era già un fenomeno"."Tanto, ma Totti era di un altro pianeta. Del suo livello c’era solo Totti, la capacità di leggere il gioco e calciare in porta era davvero fuori dal normale. Oggi potrebbe costare 250 milioni"."Forse no, diciamo che il Fenomeno era al primo posto ma Francesco era nei dintorni dai. Vestendo una sola maglia ha avuto la sfortuna di non vincere tanti titoli perché la squadra non gliel’ha permesso. E’ stato il migliore in Italia negli ultimi 30 anni. Lo avrei visto volentieri vicino a Ronaldo"."Onestamente sì perché giocato titolare e poi avevo già fatto tanti gol all’Udinese. La verità è una: più giocavo più segnavo. Il problema è che fino a 25 anni non ero quasi mai titolare. Ma se mi davano continuità e stima io segnavo eccome"."Ho avuto una serie di infortuni incredibile, quasi tutti causati da un problema alla schiena piuttosto serio. Così dopo un anno e mezzo ho deciso di andare al Middlesbrough, e vuoi sapere una cosa? Il mio grande rimpianto è stato quello di essere arrivato così tardi in Premier"."E’ un altro calcio, non c’è paragone. L’atmosfera è diversa, senti il suono dello stadio come un piacere. Ad ogni tackle o stop indovinato sospirano, si esaltano in maniera incredibile quando segni ma quando finisce la partita non ci sono problemi particolari. Tornando indietro ci andrei molto prima, purtroppo ero a fine carriera e con tanti problemi fisici"."In Italia c’è un momento di transizione abbastanza lungo. Bisogna in primis privilegiare il settore giovanile mettendo dei maestri bravi e non per forza quelli che puntano solo a vincere i titoli per dare lustro al club o a loro stessi. Parlo di quelli che formano i giovani con dei valori di vita oltre che tecnici. E queste persone oggi sono sottopagate, vanno valorizzati e pagati di più. Oggi i calciatori hanno troppe distrazioni esterne, alcuni non sono pronti. Serve un nuovo insegnamento"."E’ stato un gruppo di presidenti disperati a livello economico che hanno perso di vista la dimensione del calcio popolare per provare solo a investire più soldi per loro. La meritocrazia non va mai abbandonata. Io sono nato a Grosseto, figlio di un barbiere e ho vinto tanto da calciatore e da dirigente. Se togli questo togli tutto. Al calcio e ai tifosi"."Non pensavo la Roma potesse ambire subito a un tecnico così, ma non sono sorpreso dalla scelta di Josè. Sono contento anzi perché sono sicuro che per lui Roma è perfetta, è una città piena di stimoli e passione. E quando ci sono queste premesse lui sta bene e rende al massimo"."Proposte in passato ci sono state, anche un paio di volte dalla Roma. Ma non si sono incastrati alcuni elementi. Io sono qua, di certo non mollo e sono aggiornatissimo ma voglio un progetto serio".