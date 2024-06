Brasile-Costa Rica: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita : Brasile-Costa Rica

: Brasile-Costa Rica Data : martedì’ 25 giugno 2024

: martedì’ 25 giugno 2024 Orario : 03.00

: 03.00 Canale TV : Sportitalia

: Sportitalia Streaming: Sportitalia, MOLA

La Seleçao, nella prima giornata del Gruppo D, esordisce nella manifestazione organizzata negli USA affrontando la compagine allenata dal ct Suarez: verdeoro e costaricensi sono inclusi in un girone che comprende anche Colombia e Paraguay.La partita tra, in programma per la prima giornata della fase a gironi di Copa America, si giocherà nella notte tra lunedì 24 giugno e martedì 25 giugno alle ore 3 italiane. Per quanto riguarda la copertura televisiva in tv e in streaming, sarà possibile seguire la gara in diretta e in chiaro su Sportitalia. Trasmetterà la Copa America anche MOLA Tv, previo abbonamento. Per godersi tutte le gare della rassegna in scena negli Stati Uniti sul piccolo schermo basta scaricare l'app della piattaforma sulla propria smart tv abilitata al servizio. In alternativa, potrà essere installata su dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet oppure seguire il match sul sito ufficiale di MOLA. La gara potrà essere vista in streaming gratuitamente sull'app di Sportitalia oppure sul sito dell'emittente.

Allison; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Wendell; Bruno Guimaraes, Douglas Luiz; Paquetà, Raphinha, Rodrygo; Vinicius Junior. Ct. Dorival JuniorSequeira; Mitchell, Cascante, Calvo; Taylor, Lassiter, Aguilera, Galo; Alcocer, Ugalde, Zamora. Ct. Suarez