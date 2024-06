AFP via Getty Images

Ronaldinho sbotta: "Brasile? Non guarderò nessuna delle loro partite"

41 minuti fa



In Brasile hanno fatto scalpore le parole di Ronaldinho. L'ex fantasista di Milan e Barcellona, in un’intervista rilasciata al canale Youtube 'Cartoloucos', ha, infatti, fatto sapere che non guarderà nessuna partita della Seleção e ha accusato la Nazionale di non avere spirito. Queste le dichiarazioni:



"Non guarderò nessuna delle loro partite. Gli manca tutto, lo spirito, la gioia, la dedizione. Dobbiamo giocare bene. Le cose non funzionano. Me ne andrò dal Brasile"