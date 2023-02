Il giorno dopo la chiusura ufficiale delle trattative invernali il mercato del Brescia potrebbe non essere ancora terminato.



Stando a quanto dichiarato dal presidente Massimo Cellino all'edizione odierna del Giornale di Brescia, le Rondinelle avrebbero messo nel mirino una punta scandinava: "C’è un attaccante in Norvegia che potrebbe fare al caso nostro - ha svelato il numero uno del club lombardo - Vediamo“.



Resta da capire se il giocatore in questione verrà acquistato in vista della prossima stagione oppure se si tratta di un calciatore svincolato e quindi, in quanto tale, tesserabile fino al prossimo 24 febbraio.