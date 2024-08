Getty Images

Brescia-Venezia: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

55 minuti fa



La Coppa Italia del Venezia comincia ai 32esimi di finale: avversario della squadra del neo tecnico Eusebio Di Francesco il Brescia, che l'anno scorso ha conteso la promozione in Serie A riuscita ai playoff agli arancioneroverdi.



Ancora alle prese con l'infortunio di Pohjanpalo, per il Venezia sarà un test importante a pochi giorni dall'esordio in Serie A previsto domenica 18 agosto a Roma, contro la Lazio. Chi vince affronterà ai sedicesimi di finale il Monza che ha battuto il Sudtirol ai rigori.