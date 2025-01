Bresciani si è preso l’Atalanta: duttilità, gol e assist a servizio di Gasperini

Nella vittoria di misura contro il Como, il centrocampista dell’Atalanta è stato, ribaltando una partita che si era messa in salita.Subentrato al 56’, ha, dando nuova linfa alla manovra della squadra di Gasperini e servendo due palloni perfetti a Retegui, poi, dimostrandosi ancora una volta un jolly indispensabile.Lo stesso Brescianini, ai microfoni di DAZN, ha commentato così la prestazione: “Cerco di dare sempre il mio contributo, di entrare dalla panchina con il massimo. Siamo riusciti ad addrizzare una partita molto complicata, bravi a portare a casa tre punti che ci teniamo stretti”.In un quarto d’ora, l’ex Frosinone ha spaccato il match con due passaggi decisivi. Il suo impatto, però, non si è fermato alla doppia rifinitura:in un momento in cui il Como provava a rifarsi sotto.L’evoluzione di questo ragazzo, classe 2000, è un punto di forza per un’Atalanta che punta in alto in tutte le competizioni. Dopo aver segnato il primo gol in Champions League, ha già migliorato il proprio bottino rispetto alla stagione precedente, quando si era fermato a quattro reti.Acquistato dal Frosinone, Brescianini aveva attirato anche le attenzioni del Napoli, ma alla fine ha scelto la destinazione orobica,. In questa stagione era partito fortissimo, mettendo a segno due gol all'esordio contro il Lecce. Poi, anche a causa della grande concorrenza che regna nello spogliatoio, aveva faticato a trovare continuità. Pasalic e Samardzic lottano con lui per un posto in mediana, mentre in attacco Lookman, De Ketelaere e Retegui formano un tridente spesso intoccabile. Nonostante ciò,A certificare il suo impatto ci sono i numeri: in questa stagione. Dati che confermano la crescita di un centrocampista completo e duttile, sempre più prezioso per le ambizioni dell’Atalanta.La vittoria colta sul campo del Como ha messo in luce ancora una volta la forza del collettivo, ma anche la consapevolezza nei propri mezzi di. E se da qualche tempo Brescianini è considerato un’arma in più, ora diventa un vero e proprio punto fermo nello scacchiere di Gasperini, fondamentale sia per le rotazioni sia per la capacità di incidere in più ruoli. Il suo percorso continua a crescere di settimana in settimana, con la promessa di nuovi gol, altri assist e giocate che possono fare la differenza in una stagione che l’Atalanta vuole vivere fino in fondo da protagonista.