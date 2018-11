Questi sono discorsi che solitamente non piacciono agli allenatori, loro, i tecnici, preferiscono parlare di approccio alla gara, atteggiamento e disponibilità dei calciatori. Probabilmente hanno ragione, anzi, sicuramente è così dato che l’Inter ha vinto tutto con Eto’o fluidificante, ma è altrettanto importante considerare che molte voltee affinché ciò avvenga è necessario metterli nella migliore condizione per farli rendere al meglio.Non tutti i mali vengono per nuocere, verrebbe da dire… L’Inter ha schiacciato forte il piede sull’acceleratore proprio quando si temeva il peggio: dopo l’uscita dal campo di Radja Nainggolan, messo fuori uso da uno scontro con il rossonero Biglia.Il primo è poco propenso alla rientro in fase di non possesso, il secondo rende al meglio se impiegato sulle corsie esterne e il terzo va in difficoltà se non ha di fronte la visione verticale del gioco.Per tutti questi motivi Spalletti ha deciso di cambiare, lo ha fatto a ridosso di una sfida fondamentale come quella contro la Lazio e proprio in quella occasione ha ricevuto risposte molto confortanti.Ma non solo, il modulo utilizzato in queste due ottime sfide ha dimostrato come alcuni centrocampisti si sentano maggiormente a proprio agio:, il centrocampista italiano questa sera ha trovato addirittura la doppietta personale.autore di un gol e due assist contro gli uomini di Juric.Chissà che Spalletti non consideri l’idea di adottare il 4-3-3 anche in futuro, dato che Brozovic ha dimostrato di poter dare tante soddisfazioni anche se impiegato da play con due interni a corrergli accanto, come faceva Pirlo alla Juventus con Vidal e Pogba o Marchisio. Di sicuro capiremo molto in fretta quelle che saranno le intenzioni del tecnico, dato che Radja Nainggolan è tornato a disposizione e già contro il Barcellona potrebbe partire tra i titolari.