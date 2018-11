Joao Mario, centrocampista offensivo dell'Inter, in gol oggi contro il Genoa, parla a Inter Tv: "Ho provato a dare un po' del mio, sono riuscito ad aiutare un po' la squadra. Siamo un gruppo più completo, che ha più soluzioni dentro al campo. La rosa è importante: per questo stiamo riuscendo a cambiare tanti giocatori. La mentalità dev'esser quella di ragionare un passo alla volta".



IL GOL - "Ringrazio i tifosi per la fiducia che mi hanno dato. Oggi era importante vincere: abbiamo fatto una grande partita, sono molto contento personalmente di essere tornato a segnare a San Siro".