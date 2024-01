Inter, è arrivato Buchanan: pronto per visite e firma

Pasquale Guarro

L'Inter accoglie Tajon Buchanan. L'esterno destro canadese (classe 1999) è atterrato questa mattina all'aeroporto di Linate. Oggi si sottoporrà alle visite mediche e otterrà l'idoneità sportiva per giocare in Italia, poi firmerà il contratto fino a giugno 2028 da circa 1,5 milioni di euro netti all'anno.







LE CIFRE - Arriva a titolo definitivo dal club belga del Bruges per 8 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus. In ogni caso l'allenatore Simone Inzaghi non lo convocherà per la prossima partita di campionato in programma sabato a San Siro contro l'Hellas Verona.