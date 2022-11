ha battuto il Galles in un momento complicato per la storia del Paese. Tra i tanti che hanno voluto complimentarsi con i giocatori asiatici per l'atteggiamento in campo e fuori tenuto a questi, c'è ancheIl portiere dello ha fatto con un post sul proprio profilo Instagram. "per il vostro coraggio. La vittoria di oggi è un segno di speranza e forza per chi nel vostro Paese sta lottando per la libertà.", questo il messaggio che l'ex Juve ha voluto mandare.