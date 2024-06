Getty Images

Ospite della prima edizione del Festival della Serie A organizzato a Parma,che tra qualche giorno inizierà l'Europeo in Germania: il torneo partirà venerdì 14 giugno, l'Italia debutterà il giorno dopo contro l'Albania in un girone nel quale ci sono anche Croazia e Spagna. Gli Azzurri si presentano da campioni in carica grazie al trionfo di Wembley nel 2021. Spalletti vuole ripetere il percorso fatto tre anni fa dall'ex ct Mancini, Buffon sorride fiducioso: "Arriviamo bene all'Europeo, i ragazzi questa settimana hanno fatto un bellissimo lavoro anche dal punto di vista fisico".. Ci vuole positività e ottimismo, possiamo essere protagonisti"

- Nazionale ma non solo, perché Buffon ha risposto anche alle domande su quello che per molti è il suo erede tra i pali dell'Italia. Gigio Donnarumma sarà ancora il titolare degli Azzurri, per l'ex portiere della Juventus non c'è nessuno meglio di lui: ". Ci sono momenti in cui si fa meglio e altri peggio, ma lui lo metto davanti a Courtois, Neuer e Ter Stegen".- Spazio anche al mercato allenatori, Buffon ha commentato così l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: ". C'è grande attenzione; ed è molto bello che ci sia questa unione tra la passione di Napoli e il carisma di Conte, penso che possa uscire fuori un grande mix. I giocatori sanno che con lui faranno un'esperienza unica, vicina al mistico. E ne varrà la pena".

- Gigi guarda in prospettiva, con un occhio puntato al futuro: "I risultati non sono l’unica cosa che interessa, certifica però il buon lavoro svolto., e il percorso che sta portando avanti Maurizio Viscidi sta dando frutti succulenti.- Buffon ha parlato anche del gioiello del Milan Francesco Camarda, fresco vincitore dell'Europeo Under 17 con l'Italia e blindato dai rossoneri: "Ha fatto bene a rinnovare, credo che ogni tanto sia dovuto riconoscere alla società i meriti di aver creduto in te.".

- Durante il suo intervento Buffon racconta anche un aneddoto con Rino Gattuso, legato alle convocazioni di Marcello Lippi per il Mondiale 2006 poi vinto dall'Italia: ", così si legò e disse che così non lo avrebbero mandato via. Restò. E fu decisivo".