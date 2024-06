Italia, ecco la lista per gli Europei: Spalletti taglia Provedel, Ricci e Orsolini

che parteciperanno agliin Germania, che per gli Azzurri prenderanno il via il prossimo 15 giugno, nell’esordio contro l’Albania valido per il gruppo B. L’Italia sfiderà successivamente la Spagna e la Croazia. Rispetto al primo elenco di giocatori che hanno preso parte al raduno di Coverciano e al primo test amichevole contro la Turchia a Bologna,, mantenendo Alex Meret insieme a Gianluigi Donnarumma e Guglielmo Vicario, il centrocampista del Torino- è dunque lo juventino Nicolò Fagioli a vincere il ballottaggio - e l’attaccante del BolognaEcco la lista dei 26 della Nazionale per Euro 2024:Donnarumma, Vicario, Meret.Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini.Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini.Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.