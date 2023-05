. I gialloneri sono a +2 sul Bayern e alle 15.30 ospiteranno il Mainz; la squadra di Tuchel, invece, giocherà in casa del Colonia per provare a scavalcare il Dortmund. Ecco le formazioni ufficiali delle due partite.COLONIA-BAYERN MONACO: Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot; Martel, Shkiri; Ljubicic, Kainz, Maina; Selke.: Baumgart.: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Mazraoui; Kimmich, Gravenberch; Sane, Miller, Coman; Gnabry.: Tuchel.BORUSSIA DORTMUND-MAINZ: Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Ryerson; Malen, Brandt, Emre Can, Guerreiro, Adeyemi; Haller.: Terzic.: Dahmen; Hanche-Olsen, Bell, Fernandes; Caci, Barreiro, Kohr, Martin; Stach, Lee Jae-Sung; Onisiwo.: Svensson.