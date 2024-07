Buongiorno, no alla Juventus: "Non posso tradire i tifosi del Torino"

AFP via Getty Images

Il difensore del Torino ha deciso di rifiutare la proposta bianconera, di non firmare per il club rivale della stessa città, come hanno fatto in passato Ogbonna o Bremer. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport il centrale azzurro, che in Germania all'Europeo non ha giocato nemmeno un minuto con l'Italia,. Buongiorno non se l'è sentita di tradire i tifosi granata, dei quali è stato una bandiera e un simbolo. E' ambizioso, certo, nei prossimi giorni firmerà per un nuovo club, che possa garantirgli la possibilità di alzare l'asticella, di lottare per obiettivi prestigiosi, maAnche ieri sera Buongiorno si è di nuovo confrontato con i vertici del Torino:ha ribadito. Non poteva aprire le porte alla Juventus, non se la sente proprio di tradire se stesso, la sua storia personale, la sua vita, i suoi sentimenti, la sua famiglia del Torino.La Juventus ci ha provato seriamente, perso Calafiori, destinato alla Premier League (l'Arsenal è pronto a mettere sul tavolo un'offerta da oltre 50 milioni di euro, bonus compresi), secondo TuttosportMa il difensore, nato tifoso del Torino e nel vivaio del Toro cresciuto fin da quando aveva 7 anni, non ha voluto sentire ragioni.

Nel futuro di Buongiorno, salvo sorprese, ci sarà il Napoli. Nella serata di ieri c'è stato un incontro tra il direttore sportivo degli Azzurri, Giovanni Manna, e l'agente di Buongiorno, Giuseppe Riso . La fumata bianca è vicina, il centrale dovrebbe firmare un contratto quinquennale da 3 milioni di euro circa più bonus.