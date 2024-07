Juventus-Di Gregorio, c'è la data delle visite mediche: i dettagli dell'operazione

Calciomercato

Come anticipato da Calciomercato.com, Cristiano Giuntoli ha portato a termine, dopo l’arrivo ufficiale di Douglas Luiz e la definizione dell’affare Khepren Thuram dal Nizza, il terzo colpo di ciò che sarà un mercato importante per la Vecchia Signora.Tra Di Gregorio e la Juventus c’erano solo ultimi dettagli da definire: l’ormai ex portiere del Monza ha già firmato il contratto che lo legherà ai colori bianconeri sino al 30 giugno 2029, con un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro annui.Visite che saranno propedeutiche all'annuncio ufficiale da parte della società bianconera.

JUVENTUS, DI GREGORIO HA FIRMATO

Il classe 1997, nonché miglior estremo difensore dell’ultima Serie A, sarà il nuovo primo portiere della Juventus, visto cheRicordiamo che, inoltre,Dopo le ultime dichiarazione distensive - "sono abituato a rispettare i contratti, ma se la società che ti ha dato tanto ti dice che ha necessità di cederti, tu devi essere in grado di dare aiuto" -, per quanto concerne l’indennizzo che il club saudita andrebbe a versare nelle casse della Juventus per mettere le mani sul portiere polacco classe ‘90: la richiesta di Giuntoli di 5 milioni di euro, al momento, non è stata ancora soddisfatta, nonostante l’Al-Nassr abbia raggiunto un’intesa totale con il polacco in merito all’ingaggio che andrebbe a percepire nella sua futura squadra: una cifra stimata in circa 20 milioni di euro a stagione. Dall’altra parte,Si sta trattando per trovare una quadra, specialmente lato ingaggio, pari a 6 milioni di euro annui.