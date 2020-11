. L'ultima in ordine di tempo, per la società delle Isole Azzorre che milita nella Primera Liga, è stata resa nota nell'edizione del 10 novembre 2020 del quotidiano Público in un articolo del sempre attento Paulo Curado . È successo chee non ha onorato i pagamenti di dicembre 2017 e giugno 2018.L'articolo di Público riferisce che il colosso bancario sia. Inoltre, l'azione esecutiva andrebbe a attaccare le entrate dalle fonti più redditizie per la SAD: i diritti televisivi e l'incasso per la cessione al Porto del difensore nigeriano Zaidu Sanusi, un trasferimento orchestrato da Jorge Mendes di cui Calciomercato.com vi ha parlato nelle scorse settimane , quando il presidente della SAD del Santa Clara èe il soggetto creditizio che presta è Banif, braccio finanziario del Banco Internacional do Funchal in seguito rilevato dagli spagnoli di Banco Santander tramite Santander Totta. Dunque una faccenda molto complicata, con la prospettiva del pignoramento a incombere come unaRispetto a quest'ultimo punto, qualche chiarimento in più è giunto dalle pagine del quotidiano locale Açoriano Oriental, nell'edizione mandata in edicola il 12 novembre 2020 . Viene reso noto che per il momento- Come detto in avvio dell'articolo, la questione dell'insolvenza verso Banco Santander è soltanto uno fra i problemi che angustiano in questi giorni la SAD del Santa Clara. E il più spinoso è quello legato a un'. La mattina di lunedì 9 novembre scatta una serie di perquisizioni condotte dalla Policia Judiciária. I principali obiettivi dell'operazione sono le, come prima di ogni altro riferisce il portale del settimanale Sabado . Quest'ultimo viene presentato come uomo di riferimento della società che detiene dal 2017 la quota di maggioranza relativa della SAD. Questa società è denominata Capital United Group Limited e ha sede a Hong Kong. A controllarla è un, ma ciò che qui interessa è lo specifico calcistico della vicenda. Con quell'intreccio di calciatori che giungono dalla Libia.Tutti e tre vengono ingaggiati dal Santa Clara (che quella stagione militava in Segunda) fra gennaio e febbraio del 2016, dopo aver militato nel club libico dell'Al-Ahly. Due fra loro, Elhouni e Al-Gadi, transitano prima dal. Lì il calciatore trascorre due stagioni, durante le quali il Chaves acquisisce il 30% dei diritti economici dal Benfica, a sua volta in possesso del restante 70%. E successivamente, a gennaio 2018, Elhouni viene trasferito alche ne rileva quel 30%. Nelle file dell'Aves il calciatore libico rimane per un anno solare, poi a gennaio 2019 viene ceduto all'(nella foto dopo un gol)per 500 mila euro nel quadro di un affare che viene intermediato da, che ancora una volta viene segnalata da Paulo Curado su Público . O almeno così dicono i documenti ufficiali. Ma sia come sia, questo pasticciato meccanismo fa emergere problemi di carattere contabile e fiscale.. Scattata in conseguenza di una denuncia anonima proveniente “da Oporto” (un modo nemmeno tanto indiretto, da parte dei dirigenti del Benfica, per insinuare che la delazione provenga da ambienti portisti), essa indaga sull' ipotesi che il giro dei prestiti di calciatori messo su dal Benfica sia un modo per controllare i piccoli club portoghesi e foraggiarli in modo indiretto E le perquisizioni disposte lunedì 9 novembre sono in parte collegate. Ma sono molti altri i dossier da analizzare, in Portogallo. Continueremo a passarli in rassegna nei prossimi giorni.(1. continua)@pippoevai