È questo il senso di un appello rivoltoda una serie di soggetti impegnati nelle campagne contro le discriminazioni, dai quali è giunto l'invito a adottare la definizione di antisemitismo elaborata dall'. È quanto si apprende dalla lettura di un articolo pubblicato dal Guardian il 3 novembre 2020 La presenza dei fenomeni di discriminazione negli stadi permane alta e preoccupante e in tale contesto le manifestazioni di antisemitismo fanno segnare sempre un indice elevato. Ciò ha determinato una sollecitazione forte verso i club indicati come leader del calcio europeo, cui dunque toccherebbe un surplus di responsabilità sociale:, laddove possibile, stroncare le condotte antisemite.Quali siano i club destinatari dell'appello, non è dato sapere. Nell'articolo del Guardian essi non vengono nominati, ciò che dovrebbe rispondere a una scelta da parte di chi ha inviato l'appello.Il primo riferimento è alla menzionata definizione di antisemitismo elaborata da IHRA: ". Manifestazioni verbali o fisiche di antisemitismo possono essere espresse verso persone ebree o non ebree, e/o verso le loro proprietà, verso le istituzioni della comunità ebraica e verso i suoi edifici religiosi ".Il secondo riferimento sta invece in un esempio di club che quella definizione di antisemitismo l'ha già fatta propria.. In particolare il club londinese si è impegnato a formare i propri steward affinché riconoscano gli abusi comportamentali antisemiti consumati sugli spalti e intervengano per reprimerli. Inoltre i Blues hanno predisposto specifiche azioni educative destinate ai loro propri tifosi.