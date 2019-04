Scopri di più su Serie A alla De Cecco

Gli amanti delle cifre tonde non vedono l'ora, soprattutto quelli juventini. Perché la sfida numero 168 in serie A tra Juve e Milan potrebbe, clamorosamente, valere già lo scudetto. Eventualmente da festeggiare comodamente sul divano, perché una vittoria contro i rossoneri varrebbe già il tricolore solo in caso di clamoroso crollo del Napoli domenica sera. In attesa di capire quanto varrà questa partita, decisiva soprattutto per il gruppo di Gennaro Gattuso, il bilancio vede la Juve in vantaggio: nei precedenti 167 incontri disputati in serie A, 64 sono i successi dei bianconeri, 49 quelli del Milan e 54 i pareggi. Quella di sabato sarà una partita storica per il campionato in assoluto, essendo la numero 200: Juve avanti 77 a 59. Sommando invece tutte le competizioni ufficiali ecco che su 228 partite la Juve si trova avanti per 89 a 66, con 73 pareggi.

– La vittoria più ampia della Juve è un 8-2 relativo alla stagione 1926-1927, che bissava un 6-0 della stagione precedente. Quella del Milan è un 8-1 del 1911-1912. Guardando agli anni recenti sonoGli ultimi squilli rossoneri sono quelli firmati Locatelli in campionato (2016/2017) e dal giovane Milan di Montella nella Supercoppa del 2016 ai calci di rigore. Vendetta firmata Cristiano Ronaldo a gennaio in Arabia Saudita, sempre in Supercoppa, ultimo scontro diretto. E, tranne in un'occasione di Coppa Italia risolta poi ai supplementari in favore della Juve (2011-2012, 2-2 all'overtime).