Questo il report del Cagliari dopo l’allenamento odierno: “I rossoblù sono tornati in campo ad Asseminello all'indomani della vittoria contro il Chievo nel terzo turno di Coppa Italia. Chi è stato impiegato maggiormente domenica alla Sardegna Arena ha svolto un lavoro rigenerante e di recupero dalle fatiche di poche ore prima. Per gli altri una fase di attivazione tecnica e poi la partitella a campo ridotto. Lucas Castro e Filippo Romagna hanno proseguito il lavoro personalizzato, riposo e terapie per Fabrizio Cacciatore, Filip Bradaric e Federico Mattiello. Martedì giorno di riposo, tutti di nuovo al lavoro mercoledì, quando è prevista una doppia seduta”.