Cagliari: Antonio Conte blocca la cessione di Gianluca Gaetano? Hamed Traoré come seconda scelta. Il destino di Gianluca Lapadula è invece tutto nelle sue mani

Getty Images

Mancano pochissime ore all’del neo allenatore Davide Nicola. L’ex tecnico dell’Empoli, vittorioso in Coppa Italia, dovrà tentare di fare punti sin da subito contro la Roma di Daniele De Rossi, favorita sulla carta ma che potrebbe risentire delle voci di mercato riguardanti uno dei giocatori più importanti della squadra, ovvero Paulo Dybala. Oltre a ciò i rossoblù dovranno provare a far dalla propria parte il fattore pubblico. Come ha sempre detto lo stesso tecnico i rossoblù non dovranno mai scendere in campo partendo con l’idea di essere già sconfitti in partenza.

Nel frattempo però passano i giorni e. Il direttore sportivo Nereo Bonato sta lavorando per chiudere la situazione rosa già dalla prossima settimana, anche se, per alcune situazioni, nulla dipende da lui. Il nome più caldo al momento è sempre quello riguardante, centrocampista di proprietà del Napoli che ha giocato la seconda parte della scorsa stagione proprio in Sardegna. La situazione Gaetano al momento è in fase di stallo per via di due motivi. Il primo riguarda iltra Aurelio De Laurentiis e Tommaso Giulini. L’offerta dei rossoblù attualmente è di un prestito con obbligo di riscatto fissatomentre il presidente partenopeo non intende scendere sotto i 10 milioni di euro. D’altra parte però nelle ultime ore lo stesso Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha spiegato come ad oggie molto probabilmente per vedere qualche uscita bisognerà aspettare l’arrivo dei rinforzi. Il matrimonio tra Gaetano ed il Cagliari al momento è stoppato ma ciò non vuol dire che non si farà.

Nereo Bonato però nel frattempoin caso di stop definitivo della trattativa. Per questo motivo negli ultimi giorni ha richiesto informazioni per l’eventuale ritorno in Italia di, ex giocatore edel Sassuolo ad oggi in forza al. La sua avventura in Inghilterra non è mai decollata e lo stesso giocatore sarebbe favorevole ad un ritorno in Serie A. Anche in questo caso i sardi tenteranno di acquistare il giocatore con l’obbligo fissato al termine della stagione 2024/25.. L’attaccante peruviano, ricercatissimo da Salernitana e Pisa, alla fine potrebbe decidere di restare. Il Cagliari ha sempre aperto ad una sua cessione, tant’è che ha parlato più volte con le due società citate, ma negli ultimi giorni, lo stesso giocatore, ha espresso il desiderio di restare e giocarsi le proprie carte. La sua eventuale permanenza andrebbe a bloccare il possibile arrivo di Walid Cheddira, nome più gettonato in caso di partenza dello stesso Lapadula. Discorso invece diverso per. L’interesse del Cagliari per il giocatore della Sampdoria è concreto ed andrebbe a rappresentare la ciliegina sulla torta per quanto concerne il reparto offensivo. Il suo arrivo non è legato alla cessione del peruviano e nei prossimi giorni il d.s Bonato tenterà l’assalto definitivo per l’ex attaccante del Sunderland.

Non solo entrate, il mercato del Cagliari dovrà muoversi anche in uscita., conteso tra Modena e Salernitana,che, come Boris Radunovic, potrebbe vestire la maglia del Bari. Per entrambi i giocatori dovrebbe essere decisiva la prossima settimana.