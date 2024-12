GETTY

Cagliari-Atalanta 0-1: il tabellino

49 minuti fa



Ecco di seguito il tabellino della gara:



Cagliari (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea (32' st Pavoletti), Deiola (26' st Gaetano), Makoumbou (32' st Marin), Adopo, Augello (26' st Obert); Luvumbo (8' st Felici), Piccoli. Allenatore: Nicola



Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien (1' st Djimsiti), Kolasinac; Bellanova, Pasalic (19' st Samardzic), Ederson, Ruggeri; Brescianini (1' st De Roon), De Ketelaere (19' st Zaniolo); Retegui (1' st Lookman). Allenatore: Gasperini



Arbitro: Pairetto



Marcatori: 21' st Zaniolo (A)



Ammoniti: Luperto (C), De Roon (A), Augello (C), Zaniolo (A), Obert (C), Samardzic (A)