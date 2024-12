Cagliari-Atalanta, le pagelle di CM: Mina regge la baracca, Carnesecchi come Buffon. Zaniolo 9 vero

GETTY

: incolpevole sulla rete, passa una giornata discretamente tranquilla ma non porta a casa punti: buona gara, è pericoloso quando attacca e reclama un rigore dubbio: tiene la retroguardia dei sardi. È perfetto nel primo tempo, nel secondo sfiora il pari: nervoso e più in difficoltà del suo compagno di repartoha un compito difficile nel difendere su Bellanova, lo fa bene ma si spinge poco in avanti (70’: entra nel momento peggiore dei suoi)perde qualche pallone di troppo in mezzo, cala nella ripresa (77’sv)

come tutta la squadra va meglio nel primo tempo mentre nel secondo, quando entrano alcuni titolari tra gli avversari, si affievolisce: lotta in mezzo al campo ma non si mette particolarmente in luce (70’: non impatta, meriterebbe di partire titolare): tra i migliori nel primo tempo, dà sempre la scintilla e l’impressione di poter essere pericoloso. Si infortuna all’inizio della ripresa (53’: non impatta sulla gara, in un ruolo non suo)gli capita la migliore delle occasioni ma si trova davanti un Carnesecchi deluxe, fa comunque il suo (77’

: ha tante occasioni e non le sfrutta. Bravo a crearsele, meno a realizzarlebuon primo tempo, secondo invece da dimenticarecompie almeno sei parate da urlo, è da Nazionaleveloce e attento in difesa, spavaldo negli inserimenti offensivi, è diventato un titolare di questa squadrain difficoltà come tutti i suoi nella prima frazione. Si arrende a un problema fisico nell’intervallo (46’: entra e fa valere la sua leadership)spinge tanto e crea anche occasioni pericolose per i suoi

: trova pochi spazi ma, quando ne scova uno, firma l’assist decisivo: soffre senza lo scudiero De Roon, gioca una partita più attenta e meno offensiva del solito: è la scelta a sorpresa di Gasperini ma, fatta eccezione per un diagonale mancino, non ripaga (46’si prende subito un giallo ma poi prende in mano le chiavi del gioco): più timido del solito, si vede poco in avantiun primo tempo anonimo in un ruolo troppo arretrato per i suoi gusti, un inizio di ripresa ben diverso dove sfiora il gol in un paio di occasioni (64’classe sopraffina, i tre punti nascono da una sua invenzione)

spento, sempre in ritardo e sempre anticipato, i difensori avversari gli mettono la museruola e Gasperini lo toglie appena può – e non è la prima volta (46’ Lookman 6,5: entra e cambia ritmo ai suoi. Trova un palo sfortunato, nel finale pecca nella gestione del pallone)troppo compassato, prova a inventare qualcosa ma non è la sua giornata (64’decisivo, ancora una volta. Potrebbe anche bissare ma si fa recuperare in un contropiede facile facile. Gasp ha un’arma in più): la formazione iniziale è frutto della stanchezza, i cambi la rimettono a posto. Finisce le sostituzioni a mezzora dalla fine ma Zaniolo e Carnesecchi gli danno altri tre punti, sognare è lecito