Questo pomeriggio i rossoblù si sono allenati al Centro sportivo di Assemini, dove la squadra sta preparando il match di domenica sera contro il Milan allo stadio “Meazza”. Prima parte della seduta in palestra, personalizza in base al minutaggio. A seguire i calciatori maggiormente impiegati nella gara di lunedì hanno svolto un lavoro aerobico, gli altri hanno giocato una partita contro la Primavera.



In gruppo Nicolò Barella, rientrato dagli impegni con la Nazionale. Filip Bradaric, Fabrizio Cacciatore e Alberto Cerri hanno proseguito nel lavoro personalizzato. Terapie per Cyril Théréau: nella giornata di oggi il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero da valutare.



Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.