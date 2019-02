Rolando Maran, allenatore del Cagliari, commenta a Sky Sport il ko con l'Atalanta: "Partita totalmente diversa dall'ultima, oggi non usciamo nettamente sconfitti contro una grande Atalanta: due infortuni, in dieci nel finale, una traversa e preso gol al primo tiro subito in porta. La squadra ha messo grande impegno, cuore, ha cercato di dare quello che poteva. Il momento è così, per infortuni ed episodi. Con questo atteggiamento dobbiamo guardare avanti con fiducia: veniamo da un periodo negativo, ma la prestazione è diversa ed è un segnale. Gasperini? Cose che capitano, stati d'animo. Confronto con i tifosi? Loro ci hanno sempre sostenuti, oggi hanno manifestato una cosa diversa e basta. Fino ad oggi ci sono stati sempre vicini, oggi hanno voluto manifestare questo particolare. L'infortunio di Birsa è serio, doppia frattura all'avanbraccio, non recupererà in fretta. La cosa più complicata è non avere a disposizione i giocatori, ne abbiamo presi apposta per sopperire alle mancanze ma in questo momento non siamo proprio fortunati e penso sia evidente. Questo complica ogni volta il costruire qualcosa. Gli addii di Farias e Sau? Con Thereau, Birsa, Despodov, Pavoletti e Cerri saremmo coperti a livello numerico, poi ci sono gli infortuni. Quelli che sono andati via hanno voluto fare altre scelte, inutile tenerli sarebbe stato controproducente".